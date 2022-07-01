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Избегающая бритья девушка возмутилась бестактностью мастеров во время эпиляции

Мастер эпиляции обозвала девушку грязной из-за растительности в подмышечных впадинах

Кадр: @big.c.energy / TikTok

Активистка бодипозитива возмутилась бестактностью мастеров во время сеансов эпиляции. Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.

Юзерша с никнеймом big.c.energy придерживается мнения, что девушкам нет необходимости постоянно удалять волосы с кожи. По этой причине она избегает бритья подмышечных впадин.

В упомянутом ролике блогерша танцует, демонстрируя растительность на теле, и перечисляет некорректные вопросы, которые она часто слышит от специалистов в студиях красоты. «Ты слишком волосатая!» — процитировала она одну из работниц. Другая же заявила девушке, что волосы на теле — негигиеничны, после чего обозвала ее грязной.

Размещенная публикация набрала тысячи просмотров. Пользователи сети принялись рассказывать свои истории о неудачных походах на процедуру эпиляции. «У меня округлый живот и однажды меня спросили, не беременна ли я», «Мне пытались продать уколы для похудения», «А мне едва не вырвали кожу», — писали юзеры.

В июне блогерша сделала депиляцию дома ради экономии и рассказала о последствиях. Для удаления волос девушка решила воспользоваться сахаром, однако не смогла правильно выполнить процедуру и осталась с сильными ожогами, синяками и травмированной кожей. Юзерша предположила, что не соблюла технологию удаления пасты с кожи.

Что делать?


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Полина Гераскина
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