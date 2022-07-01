Российская армия начала выполнять задачи в граничащем с Украиной регионе

Курская администрация предупредила жителей о выполнении задач ВС России в рамках СВО

Вооруженные силы (ВС) России начали выполнять задачи в граничащей с Украиной Курской области. Об этом администрация региона сообщила в официальном Telegram-канале.

«Сегодня рядом с поселком Теткино наши военные выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции. Ведется огонь по заранее выявленным целям», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что боевые задачи выполняются в рамках проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Также там призвали жителей не волноваться и заверили, что ситуация остается в штатном режиме.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что под Курском был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что на месте инцидента работают российские военные.