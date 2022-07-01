Зеленский рассказал о прогрессе в соглашении об ассоциации с ЕС

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев на 63% выполнил соглашение об ассоциации с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в выполнении соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС) — по его словам, оно реализовано Киевом на 63 процента. Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает ТАСС.

Обращаясь к депутатам Рады, Зеленский отметил, что многие решения в вопросе ассоциации с ЕС зависят именно от них, и даже если они не будут «собирать аплодисменты», но обязательны для «европейского пути» Украины — их необходимо принять.

«Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом реализовано уже на 63 процента, и 37 процентов остается заданиями для нас всех, для нашего государства. Но вам остается разработать, защитить перед коллегами и одобрить десятки важных законопроектов», — подчеркнул президент.

23 июня главы государств Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В 2014 году Верховная Рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно ключевым принципам документа, Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести судебную реформу и деолигархизацию.