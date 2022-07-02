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США приступили к финальным испытаниям ракет с микроволновым излучением

Defence News: Пентагон приступил к финальным испытаниям ракет с микроволновым излучением

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Военно-морские и военно-воздушные силы США приступили к финальным и ключевым испытаниям новых ракет с использованием микроволновых систем, пишет Defence News со ссылкой на разработчиков в Пентагоне.

Последние тренировки по проекту, который реализовывался в течение пяти лет, должны завершиться к концу лета. Специалисты рассказали, что разработка представляет собой обладающее высокой мощностью электромагнитное некинетическое ударное оружие (HiJENKS). Оно предназначено для вывода из строя электронных систем противника, для этого используют микроволновое излучение. На данный момент тестирование проходит в Калифорнии.

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HiJENKS является преемником предыдущего американского проекта. Новое устройство создано с применением современных технологий. Это позволило уменьшить размер ракеты и сделать ее применимой в более сложных условиях на широком спектре систем-носителей.

В министерстве обороны США заявили, что военные усовершенствуют технологии вывода из строя беспилотных летательных аппаратов, включая скопления дронов. Контракт на поставку прототипа такого устройства в начале 2024 года обошелся министерству обороны США в 26 миллионов долларов.

Ранее General Atomics Aeronautical Systems представила концепцию нового беспилотного летательного аппарата. Разведывательный беспилотник Gambit сможет работать вместе с пилотируемыми самолетами.

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Марина Совина
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