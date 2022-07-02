США приступили к финальным испытаниям ракет с микроволновым излучением

Defence News: Пентагон приступил к финальным испытаниям ракет с микроволновым излучением

Военно-морские и военно-воздушные силы США приступили к финальным и ключевым испытаниям новых ракет с использованием микроволновых систем, пишет Defence News со ссылкой на разработчиков в Пентагоне.

Последние тренировки по проекту, который реализовывался в течение пяти лет, должны завершиться к концу лета. Специалисты рассказали, что разработка представляет собой обладающее высокой мощностью электромагнитное некинетическое ударное оружие (HiJENKS). Оно предназначено для вывода из строя электронных систем противника, для этого используют микроволновое излучение. На данный момент тестирование проходит в Калифорнии.

HiJENKS является преемником предыдущего американского проекта. Новое устройство создано с применением современных технологий. Это позволило уменьшить размер ракеты и сделать ее применимой в более сложных условиях на широком спектре систем-носителей.

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