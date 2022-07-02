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В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол

Минпросвещения России предложило создать центр по оценке качества работы автошкол

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство просвещения России предложило ГИБДД и Рособрнадзору создать федеральный центр по оценке качества работы автошкол, заявил заместитель главы ведомства Денис Грибов, пишет ТАСС.

По его словам, новой структуре предстоит оценить качество подготовки водителей в автошколах. Ожидается. что ресурсный центр «даст реальные механизмы мониторинга». «По его результатам в адрес автошкол могут быть предприняты штрафные санкции вплоть до лишения лицензии и аккредитации», — подчеркнул замминистра.

Грибов считает, что центр также поможет распространить лучшие практики подготовки водителей.

Ранее для снижения риска аварий на дорогах в России предложили вернуть маркировку новичков соответствующими знаками, а также ввести ответственность за агрессивное вождение.

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Марина Совина
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