В России предложили меры для снижения риска аварий на дорогах

Ставить вопрос о лишении начинающих водителей прав за ДТП, некорректно, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Для снижения риска аварий на дорогах он предложил вернуть маркировку новичков соответствующими знаками, а также ввести ответственность за агрессивное вождение. Такие предложения политик озвучил в ходе беседы с «Лентой.ру».

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил новое основание для лишения водительских прав автолюбителей-новичков. По его мнению, причиной для этого может стать совершение ими трех и более ДТП. Предложение направлено главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Петров считает, что особую опасность на дорогах представляют молодые и неопытные водители, которые «начинают безответственно "гонять" и становиться виновниками ДТП». При этом, указал он, на молодых водителях лежит двойная ответственность — отсутствие опыта должно компенсироваться повышенным вниманием.

По мнению общественника, нововведение станет для новичков за рулем дополнительным стимулом к спокойной и ответственной езде, а также отсечет от вождения неопытных лихачей, пренебрегающих безопасностью на дорогах.

«Опытные водители ведут себя агрессивно»

Одно ДТП другому рознь, отметил депутат Ярослав Нилов. Одно дело, когда начинающий водитель выехал на встречную полосу, из-за чего случилась авария, и совсем другое, когда она произошла из-за плохих дорожных условий или резкого торможения предыдущего транспортного средства, отметил он. И в том, и в другом случае, человек за рулем будет ответственным за ДТП. Однако сама суть этих нарушений не сравнима.

«Так ставить вопрос, я считаю, некорректно. Действительно если взять зарубежный опыт, то во ряде стран есть определенные ограничения скоростного режима для начинающих водителей. Кстати, гильдия автошкол давно предлагает отделить начинающих водителей от водителей-профессионалов и опытных водителей. Но с учетом того, что у нас все меньше сотрудников полиции на дорогах, кто будет это проверять и отделять», — подчеркнул Нилов.

Кроме того, начинающие водители, по наблюдению депутата Госдумы, реже провоцируют серьезные ДТП. «Они, наоборот, ведут себя аккуратно будучи неуверенными еще на дороге. И наоборот, посмотрите какое количество серьезных ДТП совершают именно опытные водители с большим стажем, которые себя ведут агрессивно», — подметил Нилов.

Обозначения и ответственность

Политик предложил обезопасить дороги иным способом. Нилов считает, что возврат к использованию соответствующих опознавательных знаков, обозначающих начинающих водителей, поможет решить вопрос безопасности.

Надо не за ДТП лишать прав, а скорее навести порядок и ввести ответственность за агрессивное вождение на дорогах. Нужно, чтобы была административная ответственность, но только при наличии видеодоказательств такого поведения и после соответствующего постановления суда Ярослав Нилов Депутат Госдумы

В декабре 2021 года Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах. Он устанавливает наказание за превышение допустимой скорости движения от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Под ответственность попадут те, кого уже неоднократно штрафовали или лишали прав за любое из аналогичных правонарушений.