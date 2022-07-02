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Россиян призвали не ездить в Болгарию

Сенатор Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать курорты Болгарии

Фото: Shutterstock

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал россиян не ездить на курорты Болгарии после решения Софии о высылке 70 сотрудников российского посольства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Призываю соотечественников бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье. Правда, без русских никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию», — считает сенатор.

Сам он последний раз был там с семьей в 1999 году. «Поразило то, что почти за 30 лет все обветшало, сервис остался совковый. Понятно, уже давно не было СССР с его щедрой помощью болгарам», — заявил Джабаров. Он добавил, что «на Черном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее».

При этом на болгарских курортах десятки тысяч россиян оставляли свои сбережения, существенно пополняя бюджет этой страны, в заключение констатировал Джабаров.

София решила выслать российских дипломатов из страны 28 июня. Такое решение объяснили тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва опровергла эти обвинения.

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Платон Щукин
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