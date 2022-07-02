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В Германии оценили возможные последствия повышения цен на газ

Федеральное сетевое агентство ФРГ: потребители будут шокированы повышением цен на газ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Немецкие потребители будут шокированы предстоящим повышением цен на газ. Таким образом оценил возможные последствия глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, передает ТАСС.

Он отметил, что потребители будут в шоке, когда им пришлют «по почте извещения» от поставщиков электроэнергии. Также руководитель агентства уточнил, что из-за проблем с «Северным потоком» цены на энергоноситель увеличатся втрое. «И мы можем только предполагать, как будут обстоять дела дальше», — сказал Мюллер.

Кроме того, чиновник призвал власти Германии принять меры по «облегчению бремени» из-за роста цен на энергоносители для граждан страны. По словам Мюллера, многие жители ФРГ не в состоянии выдержать и минимального давления по стоимости — любое повышение платы за газ станет угрозой, уточнил он.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ заявил о возможном полном прекращении поставок газа из России и призвал немцев экономить топливо. Мюллер посоветовал владельцам домов и квартир перепроверить газовые котлы и батареи и перевести их в более экономный режим. По его словам, «это позволит сократить потребление газа на 10-15 процентов».

1 июля стало известно, что правительство Германии ищет возможность ввести сбор, который будут платить все потребители газа. В стране организована вторая из трех фаз экстренного госплана по противодействию энергетическому кризису.

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Варвара Кошечкина
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