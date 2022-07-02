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В ВОЗ обсудят возможности признания российской вакцины «Спутник V»

В ВОЗ и РФПИ обсудят дату инспекции российской вакцины «Спутник V»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) обсудят возможности признания российской вакцины «Спутник V» — в частности, речь идет о новой инспекции вместо отмененных в марте мероприятий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ВОЗ Мелиту Вуйнович.

По данным издания, инспекции для признания российской вакцины «Спутник V» планировались ВОЗ в марте, однако были отменены из-за приостановки полетов в Россию и из страны. Но вскоре могут быть определены новые даты проведения инспекций — они обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ. В РФПИ от комментариев по теме отказались.

Ранее сообщалось, что представитель ВОЗ в РФ Вуйнович допустила рост заболеваемости COVID-19 в России летом: в организации уверены, что ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. К тому же наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций.

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Леонид Микуляк
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