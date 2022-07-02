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ВОЗ допустила рост заболеваемости COVID-19 в России

Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович допустила рост заболеваемости COVID-19 в России летом

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в беседе с РИА Новости допустила, что в России летом может наблюдаться рост заболеваемости COVID-19.

«Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно», — сказала она, отметив, что сейчас наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций.

«Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19», — пояснила Вуйнович.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отмене ограничений в России, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита. По данным ведомства, это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. При этом в Роспотребнадзоре допустили, что при ухудшении ситуации действия ограничительных мер могут возобновиться.

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Марина Совина
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