Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Украинская модель рассказала о предлагающих ей убежище «за интим» мужчинах

Украинская модель Ховански рассказала, что мужчины предлагают ей убежище «за интим»

Фото: @louisakhovanski

Заработавшая миллионы благодаря большой груди модель Луиза Ховански рассказала, что некоторые мужчины используют ситуацию на Украине, чтобы предложить ей убежище, якобы надеясь на интимные отношения с ней. Об этом девушка заявила в разговоре с The Sun.

«Они (мужчины — прим. «Ленты.ру») нередко предлагали мне пожить у них, так, будто они хотели, чтобы я спала с ними в обмен на свою безопасность», — пожаловалась жительница Украины. По словам Ховански, многие незнакомцы также предлагали ей уехать из страны и выйти за них замуж. Однако модель отказала всем парням и усомнилась в безопасности их обещаний. «Печально, что некоторые мужчины пытаются извлечь выгоду из происходящего на Украине и использовать нас, женщин. Шовинизм все еще процветает, даже в такое время», — добавила девушка.

Собеседница журналистов отметила, что в текущий момент находится в Киеве. Модель заверила, что пока не намерена покидать страну.

Ранее Ховански рассказала, что большая грудь предоставила ей возможность зарабатывать до 50 тысяч фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей по текущему курсу) в месяц на платформе OnlyFans. Девушка также описала трудности, с которыми сталкивается из-за природных форм.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Генштаб проверил задействованные в спецоперации российские войска
Доктор Мясников назвал важный критерий оценки самочувствия в жару
Украинская модель рассказала о предлагающих ей убежище «за интим» мужчинах
Стало известно о предотвращении теракта в Херсоне
Нурмагомедов назвал соперника мечты среди знаменитостей
Ценам на нефть предсказали взлет до «стратосферических» 380 долларов за баррель
Москвичей предупредили о возвращении жары на выходных
Спасатели нашли совершивший жесткую посадку в Хакасии вертолет
В Хакасии пропал вертолет Robinson
В России выявили 3285 новых заболевших COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.