Украинская модель рассказала о предлагающих ей убежище «за интим» мужчинах

Украинская модель Ховански рассказала, что мужчины предлагают ей убежище «за интим»

Заработавшая миллионы благодаря большой груди модель Луиза Ховански рассказала, что некоторые мужчины используют ситуацию на Украине, чтобы предложить ей убежище, якобы надеясь на интимные отношения с ней. Об этом девушка заявила в разговоре с The Sun.

«Они (мужчины — прим. «Ленты.ру») нередко предлагали мне пожить у них, так, будто они хотели, чтобы я спала с ними в обмен на свою безопасность», — пожаловалась жительница Украины. По словам Ховански, многие незнакомцы также предлагали ей уехать из страны и выйти за них замуж. Однако модель отказала всем парням и усомнилась в безопасности их обещаний. «Печально, что некоторые мужчины пытаются извлечь выгоду из происходящего на Украине и использовать нас, женщин. Шовинизм все еще процветает, даже в такое время», — добавила девушка.

Собеседница журналистов отметила, что в текущий момент находится в Киеве. Модель заверила, что пока не намерена покидать страну.

Ранее Ховански рассказала, что большая грудь предоставила ей возможность зарабатывать до 50 тысяч фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей по текущему курсу) в месяц на платформе OnlyFans. Девушка также описала трудности, с которыми сталкивается из-за природных форм.