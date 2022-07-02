Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту ДНР

Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту ДНР «Комсомолец Донбасса»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту Донецкой народной республики (ДНР) «Комсомолец Донбасса». Об этом в субботу, 2 июля, в своем Telegram-канале сообщил журналист Владимир Соловьев.

Кириенко спустился в забой на 600 метров, где пообщался с шахтерами на тему развития предприятия и всей отрасли в целом.

Кроме того, он совместно с членами республиканского кабинета министров и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко принял участие в совещании по ситуации в угольной промышленности Донбасса. На мероприятии обсуждались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Также рассматривался механизм предоставления жителям угля для бытовых нужд.

Ранее 12 июня Сергей Кириенко заявил, что жители Донбасса имеют право быть русскими, за обретение этого важного статуса они боролись на протяжении восьми лет. По его мнению, нынешняя сложившаяся ситуация во всем мире представляет собой вызов. Однако для жителей Донбасса это еще более серьезное испытание. «Вы лучше, чем кто-либо, показали пример, что такое отстоять свое право самостоятельного выбора», — пояснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Генштаб проверил задействованные в спецоперации российские войска
Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Хакасии
Российские власти освободили от НДС одну сферу
В российском преемнике «Макдоналдса» появился алкоголь
В лесах Амазонии вырубили рекордное количество деревьев
Стало известно время исчезновения извозчиков в Москве
Президенту Украины предложили внести в школьную программу предмет «русофобия»
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29
Минобороны раскрыло потери ВСУ в районе Артемовска
В Израиле резко ответили на слова посла Украины о Бандере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.