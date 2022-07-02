Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту ДНР «Комсомолец Донбасса»

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту Донецкой народной республики (ДНР) «Комсомолец Донбасса». Об этом в субботу, 2 июля, в своем Telegram-канале сообщил журналист Владимир Соловьев.

Кириенко спустился в забой на 600 метров, где пообщался с шахтерами на тему развития предприятия и всей отрасли в целом.

Кроме того, он совместно с членами республиканского кабинета министров и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко принял участие в совещании по ситуации в угольной промышленности Донбасса. На мероприятии обсуждались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Также рассматривался механизм предоставления жителям угля для бытовых нужд.

Ранее 12 июня Сергей Кириенко заявил, что жители Донбасса имеют право быть русскими, за обретение этого важного статуса они боролись на протяжении восьми лет. По его мнению, нынешняя сложившаяся ситуация во всем мире представляет собой вызов. Однако для жителей Донбасса это еще более серьезное испытание. «Вы лучше, чем кто-либо, показали пример, что такое отстоять свое право самостоятельного выбора», — пояснил он.