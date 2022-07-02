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В России увековечат память расшифровавшего письменность майя энтографа

Путин поручил увековечить память этнографа Кнорозова, расшифровавшего письменность майя
Юрий Кнорозов

Юрий Кнорозов. Фото: С.Соловьев/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил увековечить память советского и российского этнографа Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность древнего народа майя. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства поручил 19 ноября 2022 года отпраздновать столетнюю дату со дня рождения ученого, основателя советской школы майянистики, специалиста по эпиграфике и этнографии.

Юрий Валентинович Кнорозов — лауреат многочисленных наград, в том числе Государственной премии СССР. В 1963 году он опубликовал монографию «Письменность индейцев майя», которая включала словарь и каталог знаков в количестве 540 единиц. Спустя 12 лет увидел свет его труд «Иероглифические рукописи майя», в котором были переведены и исследованы все сохранившиеся рукописи.

В октябре прошлого года в Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония открытия памятника, посвященного русскому лексикографу Владимиру Далю. Установив бронзовый бюст на мраморный постамент, местные жители увековечили память ученого и исследователя языка.

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Марина Совина
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