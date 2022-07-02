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Стало известно о находящихся в Лисичанске «одноразовых бойцах» ВСУ

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: в Лисичанске находятся две тысячи «одноразовых бойцов» ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Более двух тысяч украинских военных в данный момент находятся в окруженном Лисичанске, защищая иностранных наемников, пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталия Киселева.

По его словам, сейчас в населенном пункте и его окрестностях есть порядка 2150 «одноразовых бойцов». «Это те, которых здесь оставили насильно. Теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников», — подчеркнул помощник главы МВД.

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Также стало известно, что военные России и ЛНР в ближайшие дни готовятся «полностью освободить Лисичанск». Киселев уточнил, что «денацификация и демилитаризация неизбежны» для каждого украинского солдата.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, что Лисичанск имеет большое значение для Киева, так как его занятие армией России будет означать поражение украинской стороны на Луганском направлении.

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Марина Совина
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