Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мэр города женился на аллигаторе

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Соса женился на аллигаторе в рамках традиции

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса в рамках старой традиции женился на семилетней самке аллигатора по кличке Маленькая принцесса. Подробности церемонии раскрыло издание Daily Mail.

Рептилия была наряжена для торжества в белое платье. Ее челюсти в целях безопасности были перевязаны. На видео, опубликованном изданием, празднично одетый Соса танцует в обнимку с аллигатором, держа ее на руках, и целует животное в морду. Церемония сопровождается громкой музыкой.

Отмечается, что Маленькая принцесса в рамках ритуала представляет Мать-землю, а ее брак с местным лидером символизирует соединение человека с божественным. Таким образом город надеется обеспечить себе изобилие. «Мы просим природу, чтобы она дала нам достаточно дождей, достаточно еды, и чтобы в нашей реке была рыба», — объяснил Соса.

Мэры Сан-Педро-Уамелула каждый год венчаются с рептилиями по традиции, сохраняемой с XVIII века. Местные жители считают, что это приносит удачу рыбакам. Так, в 2017 году предыдущий глава города Виктор Агилар в рамках обряда женился на самке крокодила.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мечтавшая о семье женщина вышла замуж за созданную ее матерью тряпичную куклу. Она также заявила, что родила от игрушки ребенка.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Стала известна судьба затопленного экипажем российского корабля «Саратов»
Счет Росбанка заблокировали
Крупный российский бизнес захотели привлечь в угольную промышленность Донбасса
Названы плюсы окрошки на кефире и на квасе
Доктор Мясников раскритиковал термин «биологические женщины»
Лукашенко увидел на Украине растущего монстра
Появилась новая информация о состоянии задержанного вратаря сборной России
Мэр города женился на аллигаторе
Шлеменко рассказал о возможной отмене боя с Исмаиловым
ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать россиянина Винника в Грецию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.