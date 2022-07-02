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Названы способы помочь упавшему в обморок человеку

Врач Коневский посоветовал немедленно вызвать скорую помощь упавшему в обморок человеку

Фото: Unsplash.com

Врач Михаил Коневский в беседе с радио Sputnik назвал способы помочь упавшему в обморок человеку. Он посоветовал немедленно вызвать скорую помощь, чтобы медики профессионально оценили состояние пострадавшего.

Специалист напомнил, что главная опасность при потере сознания — это травмы. Важно подхватить человека, которому становится плохо, чтобы он не упал, и осторожно положить его.

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Ноги должны находиться выше головы, чтобы обеспечить приток крови. При этом пострадавшего нельзя сажать, подчеркнул Коневский. Он порекомендовал поднести к носу упавшего в обморок нашатырный спирт, ослабить ремень, галстук и тугой воротник, поскольку такая одежда затрудняет кровообращение.

«Но главное — это сразу вызвать бригаду скорой помощи, которая оценит состояние пострадавшего. Ни в коем случае не надо давать больному нитроглицерин, потому что он резко снижает артериальное давление, а при обмороке давление и так может быть снижено. Это может привести к очень нехорошим последствиям», — добавил врач.

Коневский также указал, что с обмороком часто путают приступ гипогликемии, когда у человека резко снижается уровень сахара в крови. В этом случае поможет небольшой кусок сладкого, который нужно положить в рот больному.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала неожиданные признаки теплового удара. Врач назвала самые яркие признаки того, что человек сильно перегрелся: покраснение кожи, слабость вплоть до обморока (иногда галлюцинации), частый и поверхностный пульс, одышка (учащенное дыхание), пульсирующая головная боль и головокружение, судороги, тошнота или рвота, диарея и нарушение координации.

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Марина Совина
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