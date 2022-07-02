В ЛНР обвинили ОБСЕ в поддержке Киева

Глава МИД ЛНР: миссия ОБСЕ восемь лет вела пропаганду в поддержку Киева

Миссия ОБСЕ восемь лет успешно имитировала содействие урегулированию в Донбассе, а на деле вела пропаганду в поддержку интересов Киева. С таким обвинением выступил глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего в Telegram-канале.

Присутствие на Украине ОБСЕ завершилось бесславно, считает он. «По прошествии трех месяцев с момента окончания мандата СММ ОБСЕ организация полностью прекратила свою деятельность на Украине. С 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине, закончился бесславно», — отметил он.

Дейнего также заявил о бессмысленности переговоров с Киевом. При этом он подчеркнул, что именно Россия будет принимать решение о возобновлении встреч.

«Ожидать от международного сообщества, что они каким-то образом смогут скорректировать позицию Украины, — если бы они этого хотели, они бы давно это сделали», — добавил дипломат. Ранее стало известно, что ОБСЕ сворачивает миссию на Украине.