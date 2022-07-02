Ставшая «Миссис Вселенной» россиянка рассказала об общении с украинками

Кудрявцева-Сирадзе заявила, что не заметила дискриминации русских на «Миссис Вселенной»

Россиянка Анна Кудрявцева-Сирадзе, ставшая обладательницей «Миссис Вселенная 2021», рассказала об общении с украинками на конкурсе. Закулисье проекта она раскрыла в разговоре с KP.RU.

Она заявила, что не заметила дискриминации русских во время участия в проекте. Кудрявцева-Сирадзе подчеркнула, что в топ-25 «Миссис Вселенной 2021» вошло много русскоговорящих участниц. «Среди русских и украинцев тоже никаких недопониманий не было. Сначала была небольшая напряженность, но она быстро прошла после первого вечера. Мы все взрослые и думающие люди, поэтому никаких разногласий на тему "свой-чужой" не было», — заверила она.

Вместе с тем собеседница журналистов призналась, что на конкурсе испытывала негатив от других участниц. Однако она обратила внимание на то, что конкурсантки находились в сильнейшем стрессе, из-за чего и возникали недовольства. Многие женщины старались сдерживаться во время состязания, однако после финала, по ее словам, дали волю своим чувствам. «Несколько участниц устроили скандал организаторам, потому что считали, что они достойны места в первой пятерке. А две женщины даже подрались между собой. Меня поздравило только 10 человек из 110», — рассказала россиянка.

Кроме того, Кудрявцева-Сирадзе заявила, что женщины, с которыми она дружила на проекте и надеялась на дальнейшее общение, не поздравили ее с победой. Бывшие соперницы перестали здороваться с россиянкой и заблокировали ее номер телефона.

О том, что Кудрявцева-Сирадзе была объявлена новой «Миссис Вселенной» на прошедшем в Сеуле конкурсе, сообщалось 1 июля. Отмечалось, что победительница не смогла выступить за Россию и решила представлять Грузию, так как все ее предки по отцу — грузины.