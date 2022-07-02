При столкновении парома с пирсом в Турции пострадали семь человек

Hurriyet: семь человек пострадали в результате столкновения парома с пирсом в Стамбуле

В турецком Стамбуле паром столкнулся с пирсом, в результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек. Об инциденте сообщает газета Hurriyet.

Согласно данным издания, судно SH-Durusu врезалось в причал Каракей, который находится на пересечении пролива Босфор и залива Золотой Рог. Утверждается, что это произошло во время попытки пришвартоваться у причала.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что перевозивший 29 российских туристов автобус столкнулся с бетономешалкой и перевернулся в провинции Мугла на Эгейском побережье Турции.