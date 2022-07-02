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Врач объяснила набор веса курильщиками после отказа от никотина

Диетолог Манушина объяснила набор веса после отказа от курения замедлением метаболизма

Фото: Shutterstock

Врач-эпидемиолог и диетолог Евгения Манушина объяснила, почему курильщики зачастую набирают вес после отказа от вредной привычки. В разговоре с изданием «Dоктор Питер» она заявила, что одной из причин является замедление метаболизма.

По словам специалистки, курение ускоряет обменные процессы. «Метаболизм замедляется в результате отмены никотина, а вместе с этим растет потребность в калориях на 200-300 килокалорий в день», — рассказала она. По словам Манушиной, если человек продолжил нормально питаться после отказа от вредной привычки, он автоматически наберет вес.

Кроме того, никотин подавляет аппетит и все больше высвобождает нейромедиатор дофамин, отметила собеседница издания. Организм бросившего курить человека ищет замену этому стимулятору, например, пищу, богатую жирами и углеводами. В связи с этим бывшего курильщика может чаще тянуть к сладостям.

Другой причиной набора веса после отмены никотина Манушина назвала тот факт, что благодаря отказу от табака у человека растет количество штаммов бактерий, которые лучше переваривают пищу и таким образом снабжают организм большей энергией.

Также отмечается, что уровень метаболизма и баланс дофамина возвращаются к исходному уровню только после двух лет воздержания от курения.

Ранее пульмонолог Елена Питиримова раскрыла, какие изменения происходят с организмом человека при прекращении употребления табачной продукции. По ее словам, отказ от вредной привычки приведет к улучшению состояния кожи.

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Маргарита Щигарева
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