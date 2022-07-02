В Запорожской области сообщили об обстреле грузового поезда

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил об обстреле грузового поезда из гранатомета

В Запорожской области был обстрелян грузовой поезд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«В поселке Акимовка под Мелитополем боевики устроили очередной теракт. По предварительной информации, из гранатомета был обстрелян грузовой поезд с продовольствием», — говорится в сообщении.

Рогов добавил, что таким образом киевские власти пытаются сорвать налаживание мирной жизни на подконтрольных России территориях.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и восемь получили ранения за сутки, 1 июля, из-за обстрелов со стороны Украины в Донецкой народной республике (ДНР), рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).