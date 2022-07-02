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В России назвали способ остановить поставки оружия НАТО Украине

Эксперт Рожин: пресечь поставки натовского оружия ВСУ можно ударами по железным дорогам

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Полностью остановить поставки натовского оружия на Украину невозможно, однако определенная часть оружия уже уничтожена. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с изданием «Украина.ру».

Специалист отметил, что снизить эффект от поставок можно дальнейшей интенсификацией ударов по коммуникациям, по железным дорогам и мостам. Это поможет замедлить процесс, однако полностью пресечь потоки помощи из стран НАТО не получится.

По словам Рожина, пока сложно сказать, каким именно будет ответ российской стороны на поставки США Киеву ракет дальнего действия.

«Остается просто ждать, когда отреагируют. Много есть угроз, но эти угрозы пока не претворены в конкретные шаги. Поэтому можно только предполагать, как собираются отреагировать на такие поставки», — указал эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина получит 39 канадских бронированных машин поддержки Armoured Combat Support Vehicle (ACSV) в рамках военной помощи. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

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Варвара Кошечкина
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