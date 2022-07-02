Стало известно о возможности Японии опротестовать решение по проекту «Сахалин-2»

В МИД Японии заявили о возможности правительства опротестовать решение по «Сахалину-2»

Правительство Японии может опротестовать решение Москвы по проекту «Сахалин-2» и потребовать исправлений. О такой возможности сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую газету «Иомиури».

Как рассказал изданию источник в МИД Японии, власти могут прибегнуть к такому решению, если к местным компаниям будут предъявлены несправедливые требования, нарушающие контракт. «Необходимо, чтобы контракты с японскими предприятиями были выполнены», — заявил собеседник газеты.

Журналистам также стало известно, что в правительстве есть мнение о том, что вслед за «Сахалином-2» могут быть приняты меры и в отношении проекта «Сахалин-1», а также соглашений по рыбному промыслу.

30 июня президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. После этого ценные бумаги японских компаний Mitsui и Mitsubishi, имеющих пакеты акций «Сахалин-2», рухнули на Токийской фондовой бирже.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя решение Москвы, заявил, что теперь стране необходимо продумать дальнейшие шаги. Он также добавил, что Токио будет внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа.