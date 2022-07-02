«Лента.ру» запустила проект про успехи российского бизнеса в условиях санкций

Героями спецпроекта «Время роста» стали успешные российские предприниматели

Российский бизнес будет развиваться несмотря на введенные против России международные санкции. К такому выводу пришли герои спецпроекта «Ленты.ру» «Время роста».

В спецпроект вошли рассказы успешных модельеров, фермеров, рестораторов, дизайнеров, виноделов, производителей косметики и мебели. Все они уверены — несмотря на начавшуюся санкционную войну российский бизнес в относительно короткие сроки сможет перестроиться и начнет развиваться в новых реалиях.

По словам собеседников «Ленты.ру», жителям России не стоит опасаться ухода западных компаний с российского рынка — в каждой сфере есть успешные российские проекты, которые за последние месяцы начали стремительно занимать освободившиеся ниши.

Материалы по теме:
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022
«Сейчас открывается окно возможностей» У российской косметики появился шанс заменить западную. Почему это хорошо?
«Сейчас открывается окно возможностей»У российской косметики появился шанс заменить западную. Почему это хорошо?
15 июня 2022
«Если может швед, то и мы сможем» Уроки IKEA и диван для Путина: как миллионы людей полюбили мебель из России?
«Если может швед, то и мы сможем»Уроки IKEA и диван для Путина: как миллионы людей полюбили мебель из России?
1 июня 2022
«Вот тогда я почувствовал свою силу!» Вещи российских дизайнеров носят миллионы россиян. Почему они так популярны?
«Вот тогда я почувствовал свою силу!»Вещи российских дизайнеров носят миллионы россиян. Почему они так популярны?
25 мая 2022

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Спустя считаные дни США вместе с европейскими странами начали вводить санкции, к которым присоединились международные компании. О своем уходе с российского рынка заявили такие крупные игроки, как H&M, Uniqlo, Adidas. О закрытии торговых сетей также заявили Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti.

Решили уйти и крупные мебельные компании. Так о прекращении деятельности в России объявила IKEA. Компания уже начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Ранее аналогичное решение принял датский магазин мебели JYSK.

Об уходе из России объявили и предприятия фастфуда — Starbucks, «Макдоналдс» и Pizza Hut.

«Время роста» — мультимедийный проект, состоящий из лендинга и цикла из семи лонгридов, опубликованных на сайте «Лента.ру». Каждая глава проекта рассказывает о становлении одной из сфер российского бизнеса.

Время роста
Обсудить
Последние новости
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
В Стокгольме заявили о «неприятном сюрпризе» от Эрдогана для Швеции и Финляндии
В России назвали «долгожданной перемогой» признание борща украинским блюдом
Бывший чемпион UFC признался в обмане на взвешивании
Российский сенатор оценил возможную высылку российских дипломатов из Болгарии
В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол
Названы способы помочь упавшему в обморок человеку
Россиянам дали совет насчет покупки автомобилей
ВОЗ оценила риски появления оспы обезьян в России
Рекрутер раскрыл способ увеличить шансы найти работу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.