«Лента.ру» запустила проект про успехи российского бизнеса в условиях санкций

Героями спецпроекта «Время роста» стали успешные российские предприниматели

Российский бизнес будет развиваться несмотря на введенные против России международные санкции. К такому выводу пришли герои спецпроекта «Ленты.ру» «Время роста».

В спецпроект вошли рассказы успешных модельеров, фермеров, рестораторов, дизайнеров, виноделов, производителей косметики и мебели. Все они уверены — несмотря на начавшуюся санкционную войну российский бизнес в относительно короткие сроки сможет перестроиться и начнет развиваться в новых реалиях.

По словам собеседников «Ленты.ру», жителям России не стоит опасаться ухода западных компаний с российского рынка — в каждой сфере есть успешные российские проекты, которые за последние месяцы начали стремительно занимать освободившиеся ниши.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Спустя считаные дни США вместе с европейскими странами начали вводить санкции, к которым присоединились международные компании. О своем уходе с российского рынка заявили такие крупные игроки, как H&M, Uniqlo, Adidas. О закрытии торговых сетей также заявили Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti.

Решили уйти и крупные мебельные компании. Так о прекращении деятельности в России объявила IKEA. Компания уже начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Ранее аналогичное решение принял датский магазин мебели JYSK.

Об уходе из России объявили и предприятия фастфуда — Starbucks, «Макдоналдс» и Pizza Hut.

«Время роста» — мультимедийный проект, состоящий из лендинга и цикла из семи лонгридов, опубликованных на сайте «Лента.ру». Каждая глава проекта рассказывает о становлении одной из сфер российского бизнеса.