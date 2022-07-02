Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага

Историк Хойер заявила, что многие жители Восточной Германии не воспринимают РФ как врага

Фото: Pixabay

Историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага. Она отметила в статье для The Spectator, что в Восточной Германии население не соглашается с западной точкой зрения относительно ситуации на Украине.

По словам эксперта, жители бывшей ГДР относятся к России доброжелательнее, чем соотечественники на западе страны, что подтверждается статистическими данными.

Кроме того, 60 процентов населения Восточной Германии не поддерживают жесткую политику Берлина в отношении Москвы, столько же полагают, что не следует провоцировать российские власти, указала Хойер.

В западной части ФРГ с таким увреждением согласны только 40 процентов немцев, добавила историк. Она отметила, что жители бывшей ГДР не забывают о роли Советского Союза в освобождении их от нацизма.

Ранее стало известно, что в Германии создали Ассоциацию по борьбе с дискриминацией русских немцев и русскоязычных сограждан. Один из основателей объединения, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман пояснил, что идея создания ассоциации появилась в ответ на многочисленные инциденты враждебности по отношению к русским немцам и русскоязычным жителям ФРГ.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России оценили заявления о подаче Украиной новой жалобы в суд ООН
Умер известный советский и российский тренер по фигурному катанию
Названы главные причины набора веса летом
Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага
Стало известно об усталости Запада от поддержки Украины
Российский сенатор разочаровался в Германии из-за Украины
США запустили в космос спутник для «демонстрации технологий будущего»
В Польше назвали следующую после Украины цель России
Найдена восстанавливающая рост волос молекула
В России ограничат переплату по новым ипотечным кредитам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.