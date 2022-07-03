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В торговом центре Копенгагена произошла стрельба

Несколько человек получили ранения при стрельбе в торговом центре Копенгагена

Фото: Ritzau Scanpix / Olafur Steinar Gestsson / Reuters

Несколько человек получили ранения при стрельбе в торговом центре Копенгагена, передет Reuters со ссылкой на полицию Дании.

Как рассказали стражи правопорядка, в результате инцидента один нападавший был арестован.

По данным местного телеканала TV2, очевидцы заявляют, что слышали три выстрела. «Посетители выбежали очень быстро», — говорится в сообщении.

Ранее в июне два человека погибли в результате перестрелки в ночном клубе в центре норвежского Осло, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

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Варвара Кошечкина
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