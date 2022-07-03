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Экономика

Чехия закупила газ для госрезерва на 360 миллионов долларов

ČTK: Чехия впервые закупила газ для госрезерва на сумму 360,2 миллиона долларов

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Государственное управление материальных резервов Чехии впервые закупило газ для госрезерва на сумму 8,5 миллиарда крон (360,2 миллиона долларов). Об этом сообщило агентство ČTK, передает ТАСС.

Закупленный газ в объеме 2,4 тераватт-час уже поступил в подземные хранилища. На данный момент их пополнение продолжается, заполнено примерно две трети. По заданию чешского правительства, перед отопительным сезоном они должны быть заполнены не менее чем на 80 процентов общего объема.

Отмечается, что закупка газа для госрезерва была сделана из-за ситуации на Украине и угрозы прерывания поставок газа из России. Госрезерв обязан располагать этим видом сырья из расчета покрытия в нем нужд страны на 90 дней.

В конце апреля власти Чехии отказались платить за российский газ в рублях. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что требования Москвы являются шантажом и оплата топлива по новой схеме стала бы нарушением санкций.

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Марина Совина
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