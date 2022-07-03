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При нападении акулы в Египте погибла еще одна женщина

МИД Румынии сообщил о смерти гражданки страны в Хургаде при нападения акулы

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Министерство иностранных дел Румынии сообщило о смерти гражданки страны при нападении акулы во время отдыха на популярном египетском курорте Хургада. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

«В результате проведенных расследований выяснилось, что смерть гражданина Румынии наступила в результате нападения акулы», — говорится в сообщении.

На данный момент представители посольства Румынии в Каире устанавливают личность погибшей, чтобы связаться с ее родственниками. Дипломаты помогут организовать репатриацию тела для похорон, сообщили в МИД.

Ранее о гибели второй женщины в Хургаде сообщили в министерстве окружающей среды Египта. На данный момент специалисты работают на месте для установления причин такого поведения хищника. До этого момента любая активность в море около места происшествия запрещена.

1 июля сообщалось, что акула откусила руку и ногу гражданке Австрии в Хургаде. Врачи боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось. В связи с инцидентом на три дня с пятницы были запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.

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Марина Совина
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