Гендиректор Pfizer предупредил о надвигающейся новой волне COVID-19

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявил о приближении новой волны COVID-19

Генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что надвигается новая волна коронавирусной инфекции в мире. Об этом он рассказал в разговоре с газетой The Jerusalem Post.

«Приближается новая волна пандемии. Я считаю, что еще не все ревакцинировались четвертой дозой вакцины. Кроме того, все еще существует штамм омикрон, который сложно поддается контролю. Согласно выводам израильских ученых, прививка помогает снизить риск госпитализации и смерти», — заметил Бурла.

Гендиректор подчеркнул, что в каждой стране существуют свои собственные наработки по поводу вакцинации, учитывающие характерные особенности каждого из государств, поэтому он не дает правительствам никаких рекомендаций, а лишь предоставляет информацию и данные. Глава Pfizer также считает, что существующие методы профилактики и борьбы с COVID-19 позволяют «жить людям своей жизнью», несмотря на приближающуюся новую волну коронавируса.

В июне 2022 года президент США Джо Байден заявил Конгрессу о необходимости подготовки к новой пандемии и планировании бюджета с учетом воздействия COVID-19.