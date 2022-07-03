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Украинский МИД обиделся на Франс Пресс за сообщение о Лисичанске

МИД Украины обиделся на агентство AFP за сообщение по окружению Лисичанска в ЛНР

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

МИД Украины обиделся на французское информагентство Франс Пресс (AFP) за сообщение об окружении Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Такое заявление сделал представитель ведомства Олег Николенко, сообщает РИА Новости.

Он прокомментировал сообщение Франс Пресс о том, что «украинские сепаратисты заявляют, что окружили Лисичанск».

«APF стало жертвой российской пропаганды. Оно вопиюще называет российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт. Кремль ликует», — пишет Николенко в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Луганской народной республики.

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Варвара Кошечкина
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