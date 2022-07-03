Бывший чемпион UFC решил вернуть Нурмагомедова к боям

Боец UFC Оливейра заяивл, что побьет Ислама Махачева ради возвращения Хабиба Нурмагомедова

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра заявил, что намерен вернуть Хабиба Нурмагомедова к поединкам. Об этом сообщает Sportskeeda.

32-летний бразилец отметил, что готов подраться с Исламом Махачевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Бразилии. «После этого, кто знает, я заставляю Хабиба уйти с пенсии, чтобы сразиться со мной. Я побью Ислама и брошу вызов Нурмагомедову», — пообещал бразилец.

Оливейра — бывший чемпион UFC в легком весе. Он утратил титул из-за проваленного взвешивания перед поединком с Джастином Гейджи. Именно Оливейра стал новым чемпионом после ухода из спорта Нурмагомедова.

Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Гейджи, когда он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.