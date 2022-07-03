В Кремле оценили намерение глав G7 сфотографироваться «круче» Путина

Песков заявил, что не важно, кого на Западе «будоражат» фото Путина

Не важно, кого на Западе «будоражат» фотографии президента России Владимира Путина — главное, чтобы они нравились россиянам. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил намерение глав стран «Большой семерки» (G7) сфотографироваться «круче» главы российского государства, передает РИА Новости.

«Для нас же главное, не кого они взбудоражили за границей, для нас главное, что они понравились внутри страны. А кого они там будоражат и кто потом там начинает заниматься, уже по Фрейду, разглагольствованиями, ну это, наверное, их беда», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

26 июня лидеры «Большой семерки» на саммите в Германии вспомнили Путина во время фотографирования: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил остальных участников встречи, оставить ли им пиджаки, или снять, чтобы выглядеть круче президента России. В ответ канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что политики устроят показ верховой езды с голым торсом. На это Джонсон заявил, что им надо показать мышцы груди.

Вероятно, участники саммита обсуждали фотографию Путина, сделанную в Тыве в 2009 году — на ней президент запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади.

Путин отреагировал на данное обсуждение. По словам президента, он не знает, как хотели раздеться политики из других стран — по пояс или ниже, однако предположил, что это «было бы отвратительное зрелище».