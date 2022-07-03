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На Украине стали выдавать повестки в военкомат у церквей

Депутат Рады Княжицкий рассказал, что во Львове повестки в военкомат выдавали у церкви

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Николай Княжицкий рассказал, что во Львове начали выдавать повестки в военкомат прямо у входа в церковь. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники», — рассказал он, заметив, что храм — неподходящее для этого место.

По словам парламентария, есть множество способов пригласить лиц в военкомат, однако этого точно нельзя делать в церквях.

Ранее в июне пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что в Киеве стражи правопорядка выдали 219 повесток в военкомат мужчинам, которые после начала комендантского часа посещали ночные клубы или гуляли по городу.

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Варвара Кошечкина
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