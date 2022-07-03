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Россияне массово устремились в июле на отдых в один регион

Ostrovok.ru: каждый третий российский турист поедет в июле на отдых в Краснодарский край

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В этом году в июле россияне массово устремились на отдых в Краснодарский край. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, на долю этого региона приходится наибольшее количество бронирований — 28 процентов или почти каждая третья путевка. Также в ТОП-10 самых популярных направлений в июле текущего года вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Казань, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Махачкала.

Также специалисты выяснили, что, выбирая проживание в поездках по стране, российские туристы отдают предпочтение трехзвездочным отелям (24 процента), апартаментам (19 процентов) и гостевым домам (14 процентов).

Ранее сообщалось, что самым популярным зарубежным туристическим направлением в 2022 году стала Белоруссия. Второе и третье место по популярности в аналитическом исследовании «Мегафона» заняли Турция и Казахстан.

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Марина Совина
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