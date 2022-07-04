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Шольц предрек построение многополярного мира к 2050 году

Канцлер ФРГ Шольц рассказал, что к 2050 году мир будет многополярным
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Christian Mang / Reuters

К 2050 году будет построен многополярный мир, и многие влиятельные страны, включая Россию, будут преследовать свои интересы. Об этом в интервью каналу CBS рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Соединенные Штаты, Россия, Китай, Европейский союз и страны, в него входящие, а также Индонезия и Индия или Южная Африка, страны с юга Америки. И большая задача для всех нас — сделать так, чтобы это работало, не просто многополярно, когда многие влиятельные страны ищут — должны искать — свои собственные интересы и то, что полезно для них, но чтобы это был мир, который работает вместе», — предрек он.

По словам политика, простой многополярности недостаточно. «Многосторонний мир, работающий вместе ради лучшего будущего, — вот к чему мы должны стремиться. И сейчас самое время работать над этим», — сказал он.

Ранее канцлер ФРГ оценил сроки спецоперации России на Украине. По словам политика, продолжительность боевых действий никому не известна, однако Россия обладает значительными ресурсами для их ведения. «Пожалуй, он [президент России Владимир Путин] — лидер очень великой страны, где живет много людей, с большими ресурсами, так что он сможет продолжать действительно долго», — пояснил политик.

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Виктория Кондратьева
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