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Российские войска поразили четыре взвода украинских систем залпового огня в ДНР

Минобороны заявило, что ВКС России поразили четыре взвода украинских РСЗО в ДНР

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили высокоточным оружием четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 4 июля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удар по вражеской технике был нанесен российскими войсками в рамках контрбатарейной борьбы в районе Тарасовки, Новой Полтавки и Ульяновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Представитель ведомства также добавил, что российская авиация за сутки атаковала два пункта управления ВСУ, три склада боеприпасов возле населенного пункта Спорное в ДНР и 61 район с техникой и живой силой противника.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 4002 единицы военной автомобильной спецтехники, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, 706 боевых машин РСЗО, 3904 бронемашины, 353 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1448 беспилотников, 230 самолетов и 134 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео с уничтожением позиций ВСУ танком Т-80БВ и бронетранспортером БТР-82А. На кадрах видно, как боевые машины ведут огонь по войскам противника.

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Константин Лысяков
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