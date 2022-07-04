Против протестующих в Нукусе возбудили уголовное дело

Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту протестов в Нукусе

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту протестов в Нукусе — столице республики Каракалпакстан — по статье «Посягательство на конституционный строй». Об этом заявил прокурор отдела генпрокуратуры Аброр Маматов, цитату приводит РИА Новости.

Эта статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

1 июля в Нукусе прошли демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана, внести которые задумали официальные власти. По предварительным данным, в ходе протестов погибли 18 человек, еще 243 пострадали.

3 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев рассказал, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась. Он также предложил не вносить в конституцию поправки, касающиеся суверенитета региона.