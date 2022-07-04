Стало известно о резком снижении стоимости авиабилетов в Юго-Восточную Азию

OneTwoTrip: средний чек в страны Юго-Восточной Азии снизился в июле на 28 процентов

Стоимость авиабилетов из России на курорты Юго-Восточной Азии на июль и август резко снизилась. Об этом стало известно представителям туристических сервисов, сообщают «Известия».

«Средний чек в страны ЮВА в целом составил 48,1 тысячи рублей в одну сторону с человека — на 28 процентов меньше, чем в апреле-мае», — сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, авиабилеты на Шри-Ланку на вторую половину лета соотечественникам обходятся в среднем на 42 процента дешевле, чем в начале года (24,1 тысячи рублей в одну сторону), в Таиланд — на 25 процентов (42,8 тысячи рублей), во Вьетнам — на 20 процентов (56 тысяч рублей), на Бали — на 14 процентов (57,2 тысячи рублей).

По данным онлайн-сервиса Aviasales, больше всего подешевел перелет в Камбоджу. Недавно улететь в популярную пляжную страну можно было за 61,8 тысячи рублей — авиабилеты за такую цену продавались в апреле-мае. Теперь россияне могут отправиться в республику за 47,1 тысячи рублей.

Отмечается, что падение стоимости перевозки связано с увеличением количества рейсов и доступных маршрутов по большому количеству направлений. Кроме того, на цену оказывает влияние сезонность региона: в августе-сентябре в странах Юго-Восточной Азии начинаются дожди.

Ранее, 1 июля, стало известно, что власти Таиланда смягчили ковидные ограничения для иностранных путешественников. Теперь все прибывающие в страну туристы больше не обязаны регистрироваться в Thailand Pass, а также приобретать медицинскую страховку с минимальным покрытием десять тысяч долларов (примерно 525,1 тысячи рублей).