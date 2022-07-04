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ФСБ задержала организатора и 14 участников запрещенного в России АУЕ

В Республике Тыва ФСБ провела обыски и задержала организатора и 14 членов запрещенного АУЕ

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Республике Тыва ФСБ задержала организатора и 14 участников запрещенного в России экстремистского сообщества АУЕ (Арестантский уклад един). Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, участники запрещенного сообщества пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений и ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. Они занимались вербовкой новых членов и активно пополняли преступные кассы, создавая так называемый общак, из которого финансировали отправку запрещенных предметов на зону.

Силовики провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли необходимые для следствия предметы. СКР завел дела о создании экстремистской организации, вовлечении в ее деятельность, финансировании и занятии высшего положения в преступной иерархии.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в том числе будут исследованы причины и условия, способствовавшие созданию и деятельности данного сообщества», — заявили в СКР.

23 июня сообщалось, что в СИЗО подмосковного Ногинска силовики пресекли деятельность сторонника АУЕ.

Владимир Седов
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