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Задержание ФСБ участников запрещенного в России АУЕ в Тыве попало на видео

Появилось видео штурма квартир приверженцев запрещенного АУЕ в Тыве сотрудниками ФСБ
Начало событий в новости ФСБ задержала организатора и 14 участников запрещенного в России АУЕ

Задержание в Тыве сотрудниками ФСБ организатора и участников запрещенного в России движения АУЕ попало на видео. Кадры публикует «Звезда» в своем Telegram-канал.

На записи видны силовики, которые штурмуют квартиры подозреваемых, надевают на них наручники, кладут на землю и заводят в служебные машины.

Ранее сообщалось, что задержанные 4 июля участники запрещенного сообщества пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение и ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. Они занимались вербовкой новых членов и активно пополняли преступные кассы, создавая так называемый общак, из которого финансировали отправку запрещенных предметов на зону.

Силовики провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли необходимые для следствия предметы. Следственный комитет России завел дела о создании экстремистской организации, вовлечении в ее деятельность, финансировании и занятии высшего положения в преступной иерархии.

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