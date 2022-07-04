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Российского водителя осудили на четыре года за гибель семи человек в ДТП

В Калмыкии суд дал четыре года уснувшему за рулем водителю за гибель семи человек в ДТП

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Республике Калмыкия суд приговорил к четырем годам лишения свободы 52-летнего водителя автобуса из Махачкалы за нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели семи человек. Об этом в понедельник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении, с запретом управлять транспортом два года и шесть месяцев.

По данным ведомства, в ночь на 24 октября 2021 года фигурант ехал по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург. Проезжая Яшкульский район, водитель уснул за рулем, выехал на встречную полосу и попал в аварию. В результате ДТП погибли семь пассажиров, в том числе один ребенок, еще девять человек получили травмы.

Правоохранители допросили 50 свидетелей и потерпевших, провели 15 медицинских экспертиз и три автотехнических. Расследование дела находилось на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

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Екатерина Власова
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