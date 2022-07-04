В Австралии сообщили о терпящим бедствие судне с людьми на борту

Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у берегов австралийского Сиднея

Грузовое судно с людьми на борту терпит бедствие у восточного побережья Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на представителя полиции штата Новый Южный Уэльс.

По информации сотрудника ведомства, 21 член экипажа на борту хотели поднять по воздуху, но в управлении морской безопасности Австралии сочли такую операцию небезопасной.

«Я говорил с управлением морской безопасности Австралии, которое сообщило, что они считают небезопасным делать это в настоящее время, и они отложили эту спасательную операцию», — следует из сообщения. Судно обесточено и застряло во время сильного волнения в водах у Королевского национального парка на юге Сиднея.

В мае стало известно о терпящем бедствие маломерном судне в Мотовском заливе Баренцева моря в Мурманской области. В результате случившегося погибли два человека. На оказание помощи также направили два частных маломерных судна и одно судно вспомогательного флота Северного флота России.

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