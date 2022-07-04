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Британия анонсировала новые санкции против Белоруссии

Британия анонсировала запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки с 5 июля

Фото: John Sibley / Reuters

Великобритания анонсировала новые санкции против Белоруссии, которые планируется ввести 5 июля в ответ на поддержку Минском российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Как отмечается, запретные меры перекроют импорт и экспорт между Белоруссией и Великобританией на сумму порядка 60 миллионов фунтов стерлингов (около 73 миллионов долларов). Запретные меры будут наложены на продажу в Белоруссию продуктов нефтепереработки, предметов роскоши, компонентов для передовых технологий.

При этом британские юридические лица больше не смогут закупать в Белоруссии железо и сталь. Также белорусским компаниям запрещается выпускать в Лондоне собственные ценные бумаги и долговые обязательства. По сообщению британской стороны, режим президента Александра Лукашенко активно способствует проведению российской спецоперации на Украине.

Ранее президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против властей Белоруссии. Отмечается, что Байден принял такое решение из-за «действий и политики определенных представителей белорусского правительства, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу США».

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Николай Чигасов
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