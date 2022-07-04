Путин назначил первым замглавы ФСИН генерала Бояринева

Президент России Путин назначил генерала Бояринева первым замглавы ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил генерала Валерия Бояринева первым замглавы ФСИН. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня публикации. Генерал-лейтенант внутренней службы Бояринев свыше 12 лет служил в управлении ФСИН по Республике Хакасия, говорится на сайте ведомства. В 2010 году его перевели в Москву на должность начальника управления организации деятельности тюрем и СИЗО ФСИН России.

8 июня 2015 года президент назначил Бояринева на должность заместителя директора ФСИН. Награжден государственной наградой Российской Федерации – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.