Силовые структуры
Путин назначил первым замглавы ФСИН генерала Бояринева
Президент России Путин назначил генерала Бояринева первым замглавы ФСИН
Президент России Владимир Путин назначил генерала Валерия Бояринева первым замглавы ФСИН. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня публикации. Генерал-лейтенант внутренней службы Бояринев свыше 12 лет служил в управлении ФСИН по Республике Хакасия, говорится на сайте ведомства. В 2010 году его перевели в Москву на должность начальника управления организации деятельности тюрем и СИЗО ФСИН России.
8 июня 2015 года президент назначил Бояринева на должность заместителя директора ФСИН. Награжден государственной наградой Российской Федерации – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.