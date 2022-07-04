В Британии Джонсона назвали политическим трупом

Обозреватель The Guardian Малик назвала Джонсона политическим трупом, убивающим Британию

Британский премьер Борис Джонсон политический труп, который убивает и тянет за собой в могилу Британию, заявила обозреватель The Guardian Несрине Малик (Nesrine Malik).

По ее словам, жители страны надеются, что политик скоро покинет свой пост. Журналистка назвала основную причину, из-за которой пошатнулся рейтинг премьера — это скандал с вечеринками на Даунинг-стрит. Затем последовали отставки, штрафы от полиции, изобличающий отчет старшей госслужащей аппарата правительства Британии Сью Грей о вечеринках, поражение на дополнительных выборах, вотум доверия.

«Отставка или уход Джонсона — а с ним и восстановление хотя бы некоторого подобия стандартов и ценностей в британской политике — по-прежнему неизбежны», — пришла к выводу обозреватель. Она считает, что ситуация на данный момент еще более серьезная. По мнению эксперта, пока британцы «ждут, утешая себя, что Джонсон — политический труп», в стране меняются политические нормы.

«Выветривается ожидание, что ложь и служебные злоупотребления наказуемы», — отметила она. Малик добавила, что в Великобритании ложь, коррупция и кумовство остаются безнаказанными. «Мы ждем политической кончины Джонсона и его версии партии тори — это то, что принимаются законы и происходят события, которые будут сказываться еще долго после ухода их сторонников», — подчеркнула она.

Ранее в сеть просочились фотографии премьера Великобритании, на которых он произносит тосты в честь уходящего в отставку начальника отдела коммуникаций Ли Кейна. Это произошло 13 ноября 2020 года во время общенационального локдауна, когда общественные собрания были запрещены.

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