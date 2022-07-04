Профессор кафедры урологии Джесси Миллс: ходить в туалет мужчинам нужно сидя

Ученые назвали самый полезный способ ходить в туалет для мужчин, поэтому мальчиков призвали учить писать в таком положении с детства. Работы ученых изучила и резюмировала автор издания The Sun.

Автор статьи сообщила, что мужское вертикальное мочеиспускание имеет преимущества только в одном случае: если требуется посетить общественный туалет. Однако, по ее словам, ученые из Нидерландов обнаружили, что положение сидя может быть полезно для мужчин, страдающих от болезней простаты.

В 2014 году в исследовании эксперты напомнили, что люди тысячелетиями сидели на корточках, чтобы помочиться. В таком положении мышцы таза и бедер расслабляются, что облегчает мочеиспускание, и мочевой пузырь опорожняется полностью. «Когда человек сидит, мышцы живота работают активнее, и мочевой пузырь опустошается полностью», — рассказал изданию Thrillist профессор кафедры урологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джесси Миллс.

Но ученый добавил, что, если мальчик или мужчина чувствует, что мочевой пузырь легко опорожняется в положении стоя, то не обязательно садиться каждый раз. Профессор Миллс обратил особое внимание на предостерегающий симптом: если и стоя, и сидя в мочевом пузыре чувствуется наполненность, обязательно следует обратиться за помощью к врачу.

Профессор, гинеколог Стергиос Думучцис ранее говорил, что застой мочи в организме провоцирует появление болезней. «Если мочевой пузырь не опорожняется должным образом, это может вызвать застой мочи и привести к инфекциям или камням в мочевом пузыре», — предупреждал он.

Исследователи также предостерегали, что моча из неопорожненного пузыря вызывает давление в почках, что может привести к отказу органа.

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