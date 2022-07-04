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Сильнейшие ливни в Китае помогли миру

Bloomberg: энергетический кризис был бы намного сильнее, если бы не сильные ливни в КНР

Фото: China Daily / Reuters

Мировой энергетический кризис в этом году был бы намного сильнее, если бы не сезон дождей в Китае, пишет Bloomberg.

В результате сильных ливней на юге Китая погибли люди. Однако дожди также помогли стране. Они привели к снижению потребности в кондиционировании воздуха и резкому увеличению производства гидроэлектроэнергии в КНР. И то и другое уменьшило потребность в ископаемом топливе, позволив крупнейшему в мире импортеру угля и газа сократить закупки, оставив больше другим странам.

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Гидроэнергетика по-прежнему является крупнейшим безуглеродным энергетическим ресурсом Китая, на долю которого приходится примерно столько же энергии, сколько солнечной, ветровой и атомной энергии вместе взятых. Ее производство к концу мая выросло на 18 процентов по сравнению с прошлым годом: дожди заполнили водохранилища, а два масштабных проекта вдоль притоков реки Янцзы увеличили выработку.

Кроме того, дожди помогли сохранить прохладу на юге Китая, где сильная жара в мае и июне прошлого года вызвала дефицит угля, что вынудило тогда местные органы власти отключить электроэнергию на заводах.

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Платон Щукин
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