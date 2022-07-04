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В Сбере стала доступна комбо-ипотека

В Сбере клиент может оформить один комбо-кредит с единой ставкой на весь срок кредитования

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сбер запустил уникальное предложение на рынке для клиентов, которые собираются покупать квартиру в новостройке, машино-место и/или кладовую. Теперь в Сбере клиент может оформить один комбо-кредит с единой ставкой на весь срок кредитования, который при этом будет сразу включать в себя ипотеку и на жилье, и на машино-место и/или кладовую.

Комбинации могут быть самые разные, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остается неизменным — квартира. Чтобы оформить комбо-ипотеку, клиенту нужно подать обычную заявку на покупку квартиры в новостройке онлайн на Домклик и запросить общую сумму кредита, которая нужна для приобретения нескольких объектов недвижимости.

«Мы рады предложить гражданам уникальный для рынка продукт. Обслуживать один кредит гораздо удобнее, чем три разных, — это меньшая нагрузка на клиента, и финансовая, и психологическая. Поэтому мы уверены, что наше предложение будет пользоваться большой популярностью у клиентов», — отметил Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик.

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Татьяна Романова
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