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Мужчина голыми руками отбился от вцепившегося в его шею крокодила

Pragativadi: житель индийского штата Одиша выжил после нападения крокодила

Фото: Balaji Malliswamy / Unsplash

Житель индийской деревни Бадейджорамухен, штат Одиша (Орисса) выжил после нападения крокодила. Об этом сообщает Pragativadi.

45-летний Нитьянанда Патра пошел на реку рядом со своим домом, чтобы вымыть руки и ноги. Неожиданно в его шею вцепился огромный крокодил и потащил под воду.

Мужчина сумел отбиться от хищника голыми руками. Сначала он ухватился за проволочную сетку, которая была привязана на берегу реки для защиты от крокодилов, а затем с силой оттолкнул рептилию и высвободился из ее челюстей.

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Индиец получил серьезные травмы шеи и лица. Он проходит лечение в больнице города Катака. Его состояние оценивается как критическое.

Сообщается, что окружная администрация установила сетки на берегах реки, чтобы обезопасить берег от крупных хищников.

Ранее сообщалось, что житель малайзийского города Кучинг сумел в одиночку спастись от крокодила и принялся бить его по голове. После нескольких оплеух рептилия разжала челюсти и скрылась.

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Алиса Дмитриева
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