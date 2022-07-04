Слухи о бегстве создателей игры «Смута» с 260 миллионами рублей опровергли

Глава «Сайберия Нова» опроверг слухи о бегстве разработчиков «Смуты» с 260 млн рублей

Генеральный директор «Сайберия Нова» (прежнее название Cyberia Limited — прим. «Ленты.ру») Алексей Копцев опроверг циркулирующие в сети слухи о бегстве разработчиков с полученными от государства 260 миллионами рублей, выделенными на создание игры «Смута». В комментарии «Ленте.ру» представитель компании назвал распространившуюся информацию недостоверной.

Копцев отметил, что команда в полном составе находится в России и активно занимается созданием игры. Прекращение работы официальных интернет-ресурсов разработчиков «Смуты» в организации объяснили ребрендингом.

«Информационные ресурсы были временно отключены, поскольку сейчас ведется ребрендинг студии. Нашему предыдущему названию вот уже семь лет, и оно не в полной мере отражает реалии сегодняшнего дня. Само слово "лимитед" подразумевает некоторые ограничения и лимиты. От этого эффекта мы и решили избавиться», — заявил гендиректор «Сайберии Нова».

Рассказывая о ребрендинге, представитель компании уточнил, что в новом названии команды присутствует отсылка к обозначению новой звезды, что разработчикам кажется хорошей аналогией с создаваемым проектом.

«Для всей нашей студии запуск проекта «Смута» — это настоящий вызов. Именно поэтому акцент был сделан на слове "Нова"», — добавил Копцев, заверив, что процесс подключения сайта и соцсетей к новым доменам уже запущен, параллельно производятся редизайн фирменного стиля и верстка сайтов. Ожидается, что сайт студии и ее паблик «ВКонтакте» будут перезапущены через три недели.

Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась дискуссия «Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии». Ведущие эксперты отрасли обсудили, каковы вызовы и перспективы российского игрового рынка и киберспорта, в каких формах государство может помочь геймдеву в России и какие регулирование и льготы необходимы индустрии. Отмечалось, что во время форума также была представлена серия новых отечественных игровых проектов, в том числе приключенческая игра по славянской мифологии «Тартария», actionRPG «Смута», приключенческая игра на военную тематику, а также MMO с элементами RPG по мультфильму «Формула воды».